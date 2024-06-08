Сообщается, что в коллаборанта стреляли.

Российские Telegram-каналы публикуют подробности того, как было совершено покушение на предателя Украины, экс-мэра города Купянск Харьковской области Геннадия Мацегору.

Сообщается, что покушались на коллаборанта в Старом Осколе. В него стреляли возле дома в микрорайоне Марышкин лог.

"Мацегора выжил - в тяжелом состоянии спецбортом его доставили в Москву", - говорится в одном из сообщений. Видео дня

Также отмечается, что в России Мацегора занимает должность руководителя ФОК "Георгиевский",

Покушение на экс-мэра Купянска Мацегору - что сообщалось

По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, 7 июня в России было совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, который занимал должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ.

Сообщалось, что мэр-коллаборант - в критическом состоянии: "Сейчас московские врачи уже вторые сутки подряд пытаются помешать Мацегоре попасть на кобзоновский концерт".

Известно, что Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками в 2022 году, и после освобождения Купянска Мацегора сбежал с россиянами в Белгородскую область.

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