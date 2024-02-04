У ряда населенных пунктов в Донецкой области идут позиционные бои, отметили американские аналитики.

Недавно украинские военные незначительно продвинулись юго-западнее города Бахмут Донецкой области.

О продвижении защитников Украины на Донбассе сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете, ссылаясь на кадры с геолокацией, которые были опубликованы в субботу, 3 февраля. ."..видно, как бойцы 85-й отдельной моторизованной бригады (так называемая "ЛНР", - Ред.) наносят удар по украинским силам, которые действуют в лесистой местности восточнее от Клещиевки (юго-западнее Бахмута), которая, по оценке ISW, ранее находилась под контролем России", - отметили аналитики. По мнению экспертов благодаря такой информации можно сделать предположение, что наши воины "недавно вернули себе позиции в этом районе".

По их сведениям, позиционные бои продолжались возле Клещиевки и Богдановки, а также в направлении Ивановского. "Российский источник утверждает, что российские силы продвинулись по неуказанной дороге в направлении Ивановского (западнее Бахмута) и захватили новые высоты к северу и северо-западу от Клещиевки, а украинские силы отвоевали несколько позиций к северу от Богдановки (северо-западнее Бахмута)", - говорится в отчете. В Институте добавили, что не видели визуальных доказательств, которые бы смогли подтвердить такую информацию.

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Когда закончится война между Россией и Украиной - что прогнозировали ранее

4 февраля 2024 года - 711 день полномасштабной войны россиян против украинцев. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что выдержать текущий год - значит выдержать всю эту полномасштабную агрессию РФ против нашей Родины. Глава государства также отмечал, что никто не знает, когда война закончится.

В январе в Киев неожиданно приехал премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак и дал прогноз насчет противостояния Украины с РФ. По его мнению, война будет долгой, но наша страна одержит победу. Ранее бывший российский премьер Михаил Касьянов спрогнозировал, что завершение войны возможно уже в конце текущего года.

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