Дэвид Петреус высказался об уничтожении Крымского моста и изоляции оккупированного полуострова.

Вооруженные силы Украины смогут отбросить российские войска еще дальше этим летом, в зависимости от поставок оружия и стратегии, считает генерал, командующий США и коалиции в войнах в Афганистане и Ираке, и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

"Можно заставить врага сыпаться и, в идеале, рухнуть - и это возможно этим летом, по крайней мере, локально. И, надеюсь, достаточно, чтобы перерезать тот сухопутный мост, который Россия установила, что позволяет им соединиться с Крымом вдоль юго-восточного побережья Украины. После этого можно начать изоляцию Крыма, снизить его роль узла материально-технического обеспечения, а затем разделить российские силы. И затем, если разрушить мост через Керченский пролив, они будут действительно изолированы", - заявил он в интервью CNN.

По словам Петреуса, рост российских потерь приведет к тому, что в какой-то момент Кремль вынужден будет признать шаткость своего положения на фронте.

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Он также отметил, что украинцы, обучающиеся обращению с западным оружием, делают это с поразительной скоростью:

"Отчеты западных коллег сводятся к тому, что украинцы моментально всё усваивают. Они заканчивают в первый день в полдень, а вы на втором, и им приходится очень сильно ускорять тренировки. И даже когда они возвращаются в казармы после очень долгого тренировочного дня, они читают инструкции. Они хотят вернуться в бой, вернуться к защите своих семей".

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери России с 24 февраля 2022-го года предварительно составляют около 142 тысячи 270 человек личного состава.

За 18 февраля подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили район сосредоточения живой силы РФ.

Тем временем, российские войска, несмотря на значительные потери, продолжают попытки наступления на пяти направлениях.