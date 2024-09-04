Генерал США: 'Курск' продемонстрировал, что Украина может побеждать без советов Запада

Топ-военный в отставке подчеркнул, что Украине необходимо разрешить использовать западное оружие по своему усмотрению.

Бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе, генерал Филип М. Бридлав заявил, что успешное вторжение Украины в Курскую область России показывает, что она может реализовывать сложные военные операции, не полагаясь на советы Запада.

Как сообщает Business Insider, украинские войска пересекли границу с Россией 6 августа, сделав очень рискованный шаг, который отличался от предыдущей стратегии борьбы с вторжением России. Генерал Бридлав сказал, что считает операцию Украины успешной.

Он сказал, что этот шаг будет иметь резонанс за пределами самой территории, создавая большие проблемы для российского правителя Владимира Путина относительно того, какими простые россияне видят своих лидеров и военных. По его словам, это показало, как Украина может достичь таких больших побед без особого участия Запада.

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Генерал сказал, что "вторжение было осуществлено без особых указаний с Запада, и посмотрите, как хорошо это сработало". Нападение на Курскую область было осуществлено, казалось бы, без предварительного информирования западных партнеров.

Бридлав, который также является генералом ВВС США в отставке, сравнил успех Украины под Курском с ее большим контрнаступлением в прошлом году, когда Украина не смогла вернуть огромные территории.

Он сказал, что во время того контрнаступления Запад и другие партнеры наложили много ограничений на Украину. Генерал считает, что Украина была бы более успешной, если бы она была такой же смелой, как это было в Курской области.

"Я считаю, что если бы Украина смогла использовать такую инициативу в прошлом году, мы имели бы другой результат", - сказал он.

Западные красные линии

Хотя западные страны передали Украине оружие на миллиарды долларов, они также устанавливают ограничения на его использование, что оказалось разочарованием для украинцев. Первоначально Украине не разрешалось использовать любое западное оружие против любых целей внутри России, позволяя России свободно размещать свое оружие у границы. В мае это ограничение было ослаблено.

Но многие союзники, в том числе США, все еще запрещают Украине использовать оружие большой дальности в России, что ограничивает возможности Украины поражать самые ценные цели там.

Бридлав сказал, что, по его мнению, западные политики ограничили Украину, поскольку Путин убедил их, что если Украина победит, "это будет иметь огромные последствия".

"Самое успешное оружие, которое имеет Путин в этой войне, - это запугивание, или, говоря военным языком, его способность ограничить действия Запада своими угрозами... Я верю, что эта война закончится именно так, как этого хотят западные политики. Прямо сейчас западные политики не в состоянии морально или интеллектуально понять, что будет означать победа Украины. Путин побежден, российская армия разбита", - сказал Бридлав.

Он добавил, что ограничения Запада в отношении Украины должны измениться: "Если Украина сможет нанести удар по поставкам российского оборудования и персонала до того, как они доберутся до Украины, я думаю, что Украина сможет выиграть эту войну".

Бридлав сказал, что считает, что еще слишком рано говорить наверняка, является ли "Курск" большим стратегическим успехом, хотя он верит, что это так.

Генерал добавил, что во время этого вторжения Украина "диктовала условия этой борьбы", что является резким контрастом к большей части войны.

Наступление в Курской области

Воины ВСУ продолжают операцию в Курской области. Владимир Зеленский ранее заявлял, что наши военнослужащие будут удерживать эту территорию столько, сколько потребуется.

Эксперты же заявляют, что лучшим сценарием для этой операции будет то, что Запад изменит политику по использованию дальнобойных ракет в отношении России, а худшим - если нашим военным не удастся удержать эту территорию и параллельно оккупанты захватят значительные участки земли в Донецкой области.

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