Одна из задач украинских защитников заключается в том, чтобы выиграть время и подготовить силы для будущих контрнаступательных операций, отметил генерал-лейтенант.

Российские оккупационные войска не прекращают штурмов позиций украинских военных. На ситуацию влияют и погодные условия, говорит генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко.

В эфире "24 канала" он добавил, что украинские войска выполняют задачи стратегической оборонительной операции и задействуют резервы, чтобы остановить продвижение российских захватчиков по всей линии фронта.

"От севера Харьковской области и до Херсонского направления, где враг на всех этих отрезках локально на тактическом уровне, но продвигается вперед. Поэтому те небольшие резервы, о которых мы говорим, используются для того, чтобы выполнить эту первую задачу стратегической оборонительной операции", – сказал эксперт.

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При этом Романенко добавил, что во время выполнения таких операций украинские военные ликвидируют как можно больше техники и живой силы оккупационных войск РФ. Кроме того, есть еще одна задача, которая заключается в том, чтобы выиграть время и подготовить силы для будущих контрнаступательных операций, заметил генерал-лейтенант.

"Но до этого надо еще дойти, потому что сил не хватает на остановку продвижения вперед врага, и это выполнение первой задачи в стратегической оборонительной операции", – констатировал Игорь Романенко.

Война в Украине: важные новости

В течение суток, 20 января, на фронте произошло более 70 боевых столкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Отмечается, что более 20 атак отражено на Купянском направлении. Кроме того, оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на Левобережье Днепра.

Между тем украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитно-ракетному комплексу, складу боеприпасов и узлу связи захватчиков. Ракетчики же отработали по сосредоточениям военной техники и личного состава оккупантов, а также другим целям.

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