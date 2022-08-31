Евгений Балицкий пообещал "руководить" регионом с территории полуострова.

Так называемый "глава" оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий сбежал в Крым на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге страны. Он сослался на семейные обстоятельства и пообещал, что подготовка к псевдореферендуму в регионе продолжается.

Балицкий опубликовал в личном Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал о бегстве на территорию полуострова. Позже он удалил соответствующий пост, но в интернете успели распространить скриншоты.

"В связи с семейными обстоятельствами я буду вынужден некоторое время руководить "военно-гражданской администрацией Запорожской области" с территории Крыма", — написал коллаборант.

Відео дня:

Напомним, Балицкий не первый гауляйтер, который покинул южные регионы Украины на фоне контрнаступления ВСУ. Ранее так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов записывал видео из Воронежа. В этом обращении он рассказывал об успехах россиян на юге Украины.

А что касается контрнаступления ВСУ, то оно началось 29 августа. При этом в Силах обороны юга призвали к информационной тишине касательно действий украинских защитников.

По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, ВСУ перешли в небольшое наступление и прорвали линию фронта на нескольких участках. А журналисты CNN со ссылкой на источник в Вооруженных силах рассказали об освобождении четырех деревень в Херсонской области. Однако украинская сторона официально эту информацию не подтвердила.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: