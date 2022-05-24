Это одна из главных причин, почему ФСБ РФ очень сильно во время последних подготовительных этапов выступала за начало активных боевых действий в Украине.

Виктор Медведчук требовался Федеральной Службе безопасности РФ, именно департаменту оперативной информации, для того, чтобы списывать на него средства.

Об этом глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал в интервью "Украинской правде".

"Медведчук был нужен Федеральной Службе безопасности, именно департаменту оперативной информации, для того, чтобы списывать на него средства. Вот одна из главных причин, почему ФСБ очень сильно во время последних подготовительных этапов выступала за начало активных боевых действий. Потому что у них внутри стал вопрос: на что годами тратились средства? И надо было давать ответ", - заявил он.

Люди Медведчука в парламентской фракции ОПЗЖ абсолютно открыто сотрудничали и сотрудничают в дальнейшем с пророссийскими силами, с российским правительством, российскими спецслужбами, добавил Буданов.

Как известно, в апреле СБУ задержала Медведчука после побега из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

В 2021 году спецслужба объявила несколько подозрений Медведчуку. Он подозревается в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

14 апреля в Раде было объявлено о приостановлении деятельности фракции"ОПЗЖ".

20 марта Совет нацбезопасности и обороны остановил любую деятельность ряда политических партий. Причина - связи политических структур с агрессором. Под запрет попали, среди прочего, ОПЗЖ и "Партия Шария". После полномасштабного вторжения РФ ряд депутатов от ОПЗЖ покинули страну.

В состав ОПЗЖ входил задержанный ранее кум Путина Виктор Медведчук, который сейчас находится под стражей по подозрению в государственной измене.

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