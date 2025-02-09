Они продолжают нести потери.

На Покровском направлении российские захватчики группами бегают к населенным пунктам, чтобы не попасть под удары украинских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом в своем Telegram-канале "Говорят снайпер" сообщает командир взвода 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По его словам, один из таких "забегов" в Покровск закончился для армии РФ потерями:

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"На Покровском направлении применяют "новую" тактику. Просто бегут толпой через поле в населенный пункт, чтобы дроны не успели забросать их вкусностями".

Ситуация на фронте

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в январе этого года украинские бойцы обезвредили на Покровском направлении около 15 тысяч российских солдат.

В начале месяца СМИ писали, что украинские войска столкнулись с острой нехваткой пехоты и проблемами с логистикой в районе Покровска.

Тем временем, согласно Prozorro, власти города хотят закупить розы, гвоздики и другие цветы почти на 100 тысяч гривен.

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