Город ежедневно находится под атаками авиабомб, артиллерии, РСЗО и дронов.

Власти прифронтового города Покровска Донецкой области планируют закупить цветы почти на 100 тысяч гривен. Об этом свидетельствует информация в системе публичных закупок Prozorro за 6 февраля 2025 года.

Цветы хотят закупить в количестве 1265 единиц. Среди наименований - розы, гвоздики, гипсофилы, хризантемы и зелень для украшения букетов.

Заказчиком товара выступает отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Покровского городского совета.

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На заявленный товар, как свидетельствует информация на Prozorro, власти планируют потратить 99 тысяч гривен.

В то же время, как сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области, расстояние от Покровска до фронта - всего 3 км. Город ежедневно находится под атаками авиабомб, артиллерии, РСЗО и дронов. В Покровске не осталось безопасных мест: от вражеских ударов страдают и микрорайоны, и частный сектор, и центр города. Однако сейчас в городе остается около 7 тысяч жителей, которых призывают эвакуироваться.

Ситуация в Покровске: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Украина теряет позиции под Покровском по нескольким причинам. Это - погодные условия, ухудшение логистики и кадровый голод. Защитники Покровска сообщают, что в последнее время противник изменил тактику, атакуя фланги вместо лобовых ударов, пытаясь создать клещевой маневр вокруг города.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Покровское направление остается одним из самых горячих. Только за январь этого года украинские воины обезвредили здесь более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 - безвозвратно.

Украинский военный Виктор Трегубов заявил, что россияне пытаются обойти и окружить Покровск с запада. По его словам, это отличается от их подхода к захвату предыдущих крупных городских районов, где они предпочитали дорогостоящие лобовые атаки и уличные бои.

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