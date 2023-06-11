Теоретически раньше было возможно использование механизированных мостов или понтонов для форсирования Днепра, отметил Михаил Жирохов.

Военный эксперт Михаил Жирохов высказал мнение, возможно ли в нынешних условиях масштабного подтопления больших территорий из-за подрыва Каховской ГЭС форсирование Днепра украинскими военнослужащими.

"Нет, о форсировании Днепра я бы уже не говорил, потому что разлив достаточно мощный. Если сугубо теоретически раньше было возможно использование механизированных мостов или понтонов, то сейчас даже если такие планы и были, то выполнить их нереально". – сказал он в интервью "Обозревателю".

При этом эксперт добавил, что на этом направлении и без разрушения Каховской ГЭС "очень большое количество сугубо технических проблем" для наступления ВСУ.

"Там ширина Днепра - внатяжку. Я не думаю, что кто-то решился бы на такую переправу с достаточно большими потерями. Наверное, этот вариант рассматривался, но, как я понимаю, он не мог быть в приоритете… Мы говорим чисто теоретически, с учетом технических возможностей. Ведь переправа через такую реку, как Днепр, - очень мощная военная операция. Это не переправа через какой-то Северский Донец. Это совсем другое. Это операция оперативного уровня, в которой должны быть задействованы совсем другие силы и средства", - отметил он.

Подрыв Каховской ГЭС - актуальное

Напомним, известно о шести погибших людях после подрыва россиянами Каховской ГЭС, 10 человек ранены, подтопленными остаются 46 населенных пунктов.

Как рассказала председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, подрыв Каховской ГЭС повлек массовую гибель животных и птиц. Много птиц не смогли спастись от смертельной воды, поскольку в этот период в них рождаются птенцы.