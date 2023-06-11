В первую очередь погибли те, кто не мог быстро передвигаться.

Подрыв Каховской ГЭС повлек массовую гибель животных и птиц. Много птиц не смогли спастись от смертельной воды, поскольку в этот период в них рождаются птенцы.

Такое заявление в эфире Всеукраинского телемарафона сделала председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, отметив при этом, что больше всего пострадали популяции птиц в прибрежных плавнях возле Каховской ГЭС.

"Когда мы говорим о потерях живой природы - это и животные, и пресмыкающиеся, и птицы, и насекомые. Мы говорим о том, что несколько тысяч живых существ не смогли спастись. Они априори не могли спастись, потому что территории вокруг Каховской ГЭС были затоплены в очень короткий промежуток времени", - отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что ни у животных, ни у птиц не было времени на спасение.

"Это были считанные часы и такой залп воды, такой взрыв, что животные просто не могли спастись. В первую очередь погибли те, кто не мог быстро передвигаться. Очень серьезно пострадали популяции птиц в прибрежных плавнях, потому что очень многие уже имели птенцов. Взрослые птицы могли подняться в воздух, но птенцов ничто не могло спасти и это поколение ценных птиц, к сожалению, утеряно", - отметила эксперт.

По словам Тимочко, спастись удалось лишь некоторым животным и птицам, которые были на дальних плавнях.

Подрыв ГЭС

6 июня 2023 оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, начался неконтролируемый спуск воды.

Зоопарк в Новой Каховке полностью затопило, почти 300 животных погибли. До трагедии в зоопарке обитали обезьяны, еноты, ослы, пони, нутрии, разнообразные птицы, дикобразы, сурки, черепахи и многие другие виды. Эвакуация была невозможна.

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