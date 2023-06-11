Известно о 10 раненых, среди которых спасатели и полицейские.

В Херсонской области уже шестеро погибших в результате катастрофы после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. Сейчас подтопленными остаются 46 населенных пунктов.

"К сожалению, мы имеем 10 раненых, из них три работника Нацполиции и два работника ГСЧС. А также шесть погибших в результате этой катастрофы", - сообщил директор департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий.

По его информации, за последние сутки уровень воды в области снизился почти на 60 см, а в целом с 8 июня - на 1,5 метра. Сейчас есть подтопление 46 населенных пунктов в области, это более 3 800 домохозяйств. Сейчас от ГСЧС в области задействовано для спасательных работ 760 человек и более 170 различной техники. Также работают подразделения Нацполиции и волонтеры.

По словам Витовецкого, на сегодня спасателями отработаны все заявки, которых было более тысячи.

"В принципе, те локации, которые были рисковые, - туда попали либо представители ГСЧС, либо других служб, которые задействованы в спасательных операциях. Вместе с тем, не могу сказать, что все 100% (подтопленных) локаций обследовать. Однако с падением уровня воды будет доступ ко всем точкам и будем работать там", - отметил он.

Относительно ситуации на оккупированном Левобережье Витовецкий сказал, что из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов сейчас нет возможности организовать там эвакуацию людей.

"Я уже говорил о раненых... Работать дальше, ближе к левому берегу - мы будем уже на линии прямого огня оккупантов", - пояснил он.

При этом отметил, что люди с оккупированной территории, несмотря на риски и обстрелы, пытаются переправиться на правый подконтрольный Украине берег.

Подрыв Каховской ГЭС - главные новости

Спасательная опреация продолжается на Херсонщине и Николаевщине, которые подтоплены в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС в ночь 6 июня. Подтопленными в Херсонской области оставались 32 населенных пункта (3 821 дома) на правом берегу реки Днепр и 14 населенных пунктов (находятся на временно оккупированной территории).

В Николаевской области по состоянию на вчера подтоплен 31 населенный пункт. Там в результате катастрофы погиб один человек.

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