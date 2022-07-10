"Фильтрацию" российских оккупантов прошли более 1 миллиона граждан Украины.
Об этом сообщила координатор избирательных и политических программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в эфире информационного телемарафона.
"Для официальных властей Украины статистика, если речь идет о неподконтрольных территориях, это большая проблема. Даже вопрос, сколько погибло наших граждан из-за уничтожения города Мариуполь, это все приблизительные цифры, потому что не имея доступа к этим территориям, нельзя собрать официальные данные и их озвучить. Что касается фильтрационных лагерей, сейчас речь идет о более чем миллионе граждан, которые прошли эту позорную проверку разными способами", - сказала она.
Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты создали не менее 18 "фильтрационных лагерей" для украинцев. Такие лагеря действуют в школах, на территории спортивных и культурных учреждений.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На Киевщине не смогли установить личности более 200 убитых оккупантами людей (видео)
- Не все проходят "фильтрацию": гауляйтер признался, что "сдает" украинцев оккупантам (видео)
- История Анны Зайцевой, которая выбралась из "Азовстали": контузия, фильтрационный лагерь и плен мужа