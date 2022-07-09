Такие лагеря действуют в школах, на территории спортивных и культурных учреждений.

Российские оккупанты создали не менее 18 "фильтрационных лагерей" для украинцев.

Об этом пишет The New York Times.

По словам замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан, такие лагеря расположены на оккупированных территориях Украины и прилегающих к ним регионах РФ. Они действуют в школах, на территории спортивных и культурных учреждений.

Остриан сравнила процесс "фильтрации" украинцев и их последующий вывоз в Россию с массовыми депортациями сталинского времени.

В США считают, что российские власти начали готовиться к этому ещё до вторжения в Украину 24 февраля.

Напомним, в Лисичанске оккупанты уже начали вывозить людей в фильтрационные лагеря. Пока отсутствует подробная информация о том, что происходит в оккупированном Лисичанске потому, что в городе нет связи.

Председатель ОВА отметил, что в городе осталось примерно 10-12 тысяч человек. И уже 40-60 тысяч удалось эвакуировать из города.

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