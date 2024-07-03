Для защиты западных истребителей F-16 в Украине будут применять комплекс мер, строительство подземных укрытий невозможно. Уверенность в этом выразил научный сотрудник государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире Радио Свобода.
"Украина не имеет возможности сейчас строить новые защитные сооружения, потому что это очень дорогостояще. Кроме того, они пробиваются современными ракетами. Потому что пробивается несколько метров бетона. К примеру, Storm Shadow способна пробивать до 4-5 м бетона и даже железо. Россияне тоже могут ставить проникающие боевые части - бетонобойные на свои ракеты, даже на крылатые. А баллистические ракеты, которые бьют вертикально сверху, тем более могут оборудовать соответствующими боевыми частями", - сказал Романенко.
Он считает, что, к сожалению, никаких подземных защитных сооружений в условиях Украины нельзя построить.
"Мы не Северная Корея, ни Швейцария, где есть горы, горные аэродромы, оборудованные десятки лет назад. И они могли один аэродром 3-5 лет строить. Были финансы, были возможности, была соответствующая территория. У нас этого нет, никто не будет это делать", - пояснил он.
По его словам, сейчас есть проблемы с защитой аэродромов, потому что не хватает зенитно-ракетных комплексов. Сейчас они защищены для малых высот, потому что работают мобильные группы, защищенные РЭБом. Некоторые аэродромы защищены вместе с городами, возле которых они находятся, а некоторые остаются с недостаточной защитой.
Вместе с тем, Романенко убежден и в том, что защитить F-16, которые ожидает Украина, можно. Для этого будет реализован комплекс мероприятий:
"Прежде всего, контрразведывательный комплекс. Во-вторых, рассредоточение. В-третьих, еще в советское время каждая воинская часть знала, когда над ней будет пролетать американский разведывательный спутник. Сейчас так же... российская спутниковая система будет максимально нивелирована для разведывательной информации. И самолеты будут размещаться на расстоянии 300-500 км от линии фронта, то есть там, куда наверняка не залетят беспилотники".
Он пояснил, что россияне сейчас напрямую связали разведывательные подразделения БПЛА с дивизионами "Искандеров", поэтому очень быстро реагируют на полученную информацию: "Эта связь будет нарушена тем, что на такие расстояния БПЛА не будут залетать".
Кроме того, добавил он, однозначно будут сделаны какие-то выводы после удара по Миргороду и оперативно реализованы некоторые возможности защиты аэродромов от глубоких залетов российских БПЛА: "Это можно сделать даже без особых затрат".
Истребители F-16 для Украины
Как сообщал УНИАН, Нидерланды вскоре могут отправить в Украину первые истребители F-16, поскольку необходимая для экспорта лицензия уже получена, написало на днях De Telegraaf.
В общем, пока четыре страны официально пообещали передать Украине американские истребители F-16. В частности сообщалось, что Бельгия анонсировала поставки 30 самолетов, Дания - 19. Нидерланды должны отправить в Украину 24 F-16.
В июне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что первые истребители должны прибыть уже летом этого года. После этого поставки этих "птичек" будут поставлены "на поток", добавила она.