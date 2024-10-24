По словам Романенко, на процедуре выпуска присутствовали всего восемь пилотов.

Информация о том, что Великобритания подготовила 200 украинских пилотов, которые вскоре будут летать на западных истребителях F-16, является сомнительной. Об этом в эфире Radio NV сказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

По его словам, на процедуре выпуска присутствовали всего восемь пилотов, поэтому "придется нам с вами разгонять "зраду".

"Это вторая группа из восьми пилотов, которая подготовлена в Великобритании. Причем подготовлены не для полетов на F-16, а подготовлены на самолетах первичной летной подготовки", - рассказал специалист.

Видео дня

Он отметил, что у Британии есть двухместный самолет с максимальной скоростью 340 километров в час, и украинские пилоты, которые фактически являются кадетами, прошли подготовку именно на них:

"Британия не имеет самолетов F-16. В Британии проводится языковая и летная подготовка на самолетах, на которых просто учат летать. И учат, скажем, терминологии, учат процедурам".

Романенко рассказал, что после этого летчики должны будут пройти еще несколько этапов обучения, а потому говорить о двух сотнях украинских летчиков, которые вполне готовы к F-16, не приходится.

"Скорее всего, речь идет о программе подготовки или о подготовке специалистов всех специальностей воздушных сил, то есть и летного состава, и инженерно-технического, наземного состава, и офицеров боевого управления. Обычно, на одного летчика от 10 до 15 наземных специалистов должно быть, по штату примерно так выглядит. Тогда эта цифра вполне реальна", сказал Романенко.

Подготовка украинских пилотов в Великобритании

Накануне заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард сообщил о подготовке 200 летчиков ВСУ, которые будут пилотировать истребители F-16. В ВВС Великобритании отметили, что следующим шагом станет продвинутая подготовка на реактивных самолетах и переобучение на истребители F-16 с партнерами.

Заместитель Минобороны Великобритании заявил, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Вас также могут заинтересовать новости: