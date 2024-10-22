Эти деньги пойдут исключительно на закупку оружия для ВСУ.

Великобритания предоставит Украине $2,94 млрд, как часть кредита от стран G7. Этот кредит будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов.

По словам британского министра обороны Джона Хили, выделенная его страной сумма будет направлена исключительно на нужды ВСУ и может быть использована для разработки беспилотников, способных летать дальше, чем некоторые ракеты большой дальности, пишет Reuters.

На вопрос, позволит ли Великобритания ВСУ потратить эти деньги на покупку британских ракет Storm Shadow для ударов по целям в глубине РФ, Хили ответил: "Они очень активно разрабатывают использование еще более дальнобойных беспилотников. Они будут работать с нами над тем, как они используют эти деньги, и над оружием, которое им больше всего нужно".

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Хили также заявил, что "используя деньги, полученные от российских активов, мы можем помочь переломить ход войны".

"Это срочное финансирование напрямую поддержит оборону Украины, используя доходы от активов, которые помогли подпитать агрессию Путина", - сказал британский министр.

Издание напомнило, что эта сумма будет идти в дополнение к $16,61 млрд, которые Великобритания уже выделила на поддержку Украины.

При этом, как указало издание The Telegraph, это будет первый случай, когда Великобритания использует замороженные российские активы для финансирования ВСУ.

Кредит стран G7 Украине

В июне G7 объявила, что предоставит Украине кредит на сумму $50 млрд, который будет обслуживаться прибылью, полученной от $300 млрд российских активов в западных странах.

Эти активы были заморожены вскоре после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

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