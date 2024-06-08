Аналитики считают, что поставка этих истребителей "вряд ли произойдет в оптимальное время".

Достаточное количество украинских пилотов, готовых летать на истребителях F-16, будет готово лишь к концу 2025 года. Такой прогноз дал Институт по изучению войны (ISW).

"Провалом Запада", который "становится все хуже и хуже" назвал этот прогноз немецкий обозреватель Юрген Наудитт.

Он оценил данные ISW о том, что США подготовят 12 пилотов до конца сентября, еще 8 пройдут обучение в Дании до конца ноября, после чего датский центр закроется. А вот центр в Румынии вообще в настоящее время еще не работает. При этом для полной эскадрильи нужно 40 пилотов.

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"Если обучение будет продолжаться такими темпами, это количество будет готово примерно через полтора года",- подсчитал Наудитт.

А профессор и заведующий кафедрой политологии Northwestern University Уильям Рино отметил, что поставка этих истребителей "вряд ли произойдет в оптимальное время", проведя параллель с получением ВСУ западных танков после контрнаступления осенью 2022 года.

"Существует тенденция, что вооружение поступает после того, когда оно было бы наиболее эффективным", - выразил убеждение Рино.

Поставка F-16 Украине

Ряд западных партнеров пообещали предоставить ВСУ истребители F-16. Наше государство должно получить самолеты после того, как для них подготовят инфраструктуру, а также пилоты и технический персонал научатся работать с этими самолетами.

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