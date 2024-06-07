У центров подготовки пилотов возникла серьезная проблема.

Ограничение возможностей странами-союзниками по подготовке пилотов на истребителях F-16, негативно повлияют на способность Вооруженных сил Украины эффективно использовать эти военные самолеты в будущем.

Об этом отметили аналитики Института изучения войны в своем отчете, ссылаясь на Politico. В частности указывалось, что американские, датские и румынские учебные центры могут подготовить ограниченное количество украинских пилотов F-16. Проблемой стала нехватка доступных мест для обучения военных в тренировочных центрах.

Как пояснили эксперты, полноценная эскадрилья из 20 самолетов требует 40 пилотов. Однако Украина будет иметь такое количество специалистов только в конце 2025 года. До того времени наша армия не сможет максимально эффективно использовать все полученные истребители.

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"Для максимально эффективной поддержки наземных операций, Воздушные силы ВСУ должны уничтожить достаточное количество средств ПВО на территории России с помощью ракет дальнего радиуса действия, подготовить достаточное количество пилотов F-16, а также получить своевременную поставку и достаточное количество самолетов этого типа", - добавили в отчете ISW.

Истребители F-16 - последние новости

F-16 - это истребители, которые могут появиться незаметно. Российские оккупанты узнают об их появлении в украинском небе только по тем ракетам, которые к ним зайдут, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

Украинские воины за последние два месяца настолько сильно проредили российскую систему противовоздушной обороны, лишая противника возможности шпионить, что украинцам уже можно передавать F-16, и они даже могут использовать их на поле боя, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

На днях сообщалось, что украинские чиновники требуют от США и других стран усилить подготовку пилотов для истребителей F-16. Киев отмечает, что действующая программа не выпускает достаточного количества летчиков для управления истребителями, которые вскоре получат ВСУ.

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