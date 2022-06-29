Грузовики предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений Вооруженных сил Украины.

Европейский Союз начал поставки Вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в пределах Европейского фонда мира.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что логистическое оборудование является частью более широкого мероприятия помощи на сумму 31 млн евро, принятого 2 декабря на поддержку Украины.

"ЕС начал поставки вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в пределах Европейского фонда мира. Грузовики предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ", - говорится в заметке.

Предполагается, что эта мера повысит общую устойчивость Украины и поможет укрепить способность ее Вооруженных сил. Он включает предоставление медицинского оборудования (в частности полевого госпиталя), инженерного оборудования (включая инструментами разминирования), предметов для подразделений материально-технического обеспечения (в частности грузовики и другие средства) и оборудования для повышения возможностей киберзащиты.

"Реализация мероприятия помощи началась ранее в этом году по оказанию помощи украинским медицинским и инженерным подразделениям", - говорится в сообщении.

Напомним, в Польше запустили сбор средств на Bayraktar для ВСУ. Сбор средств продлится 30 дней, необходимо собрать 4,5 миллиона злотых.

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