С апреля такую подготовку за рубежом прошли тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о подготовке украинских военнослужащих к применению вооружения и военной техники иностранного производства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня на вооружение нашей армии поступает современная мощная техника и оружие. Та, о которой еще несколько месяцев назад мы могли только мечтать. Она казалась недосягаемой. Как когда Stinger, Javelin, NLAW, которые уже стали привычными для наших защитников и защитниц", - отметил Резников.

Он добавил, что партнеры Украины оказывают важнейшую поддержку не только в политическом, дипломатическом и военно-техническом направлениях. Важной составляющей также является обучение украинских военнослужащих.

Так, основное внимание сосредоточено на подготовке специалистов по применению артиллерийских систем большого калибра самоходных и прицепных; реактивных систем залпового огня, средств артиллерийской разведки, в том числе радиолокационной; средств противовоздушной обороны; различных видов колесной и гусеничной техники; систем разминирования, в том числе подводного; различных типов кораблей и систем их вооружения, в том числе противокорабельного.

"С апреля месяца подготовку к применению и эксплуатации вооружения и военной техники иностранного производства за рубежом прошли тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины", - отметил министр.

На сегодня они уже освоили артиллерийские системы калибра 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезарь" и PzH 2000, РСЗО M142 HIMARS, САУ "Краб", а также значительное количество боевых бронированных машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky и Wolfhound.

"Наши партнеры продолжают подготовку личного состава ВСУ. Сейчас следующие украинские военные приобретают азов по эксплуатации артиллерийских систем калибра 155 мм М777, САУ "Краб", реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, M270 и MARS II", - рассказал Резников.

Он добавил, что продолжается обучение управлению самоходными зенитными установками "Гепард 1A2"; минными тральщиками класса "Sundown"; экипажами БТР VAB, БМП M80-A; обучение специалистов по ведению воздушной разведки и наблюдения; специалистов по обезвреживанию взрывчатых веществ и разминирования, в том числе подводного.

Такие учения проходят в Великобритании, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Франции и Германии.

"Более того, на этой неделе при поддержке Великобритании начат еще один проект - курс базовой общевойсковой подготовки военнослужащих ВСУ. На учения уже приехали первые несколько сотен военных. Всего же проект рассчитан на подготовку не одной тысячи наших военнослужащих", - сообщил чиновник.

Напомним, в СНБО рассказали, будут ли призывать украинок на войну.

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