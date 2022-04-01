К 42 автобусам, сопровождающим машины Красного Креста и ГСЧС, присоединилось много частного транспорта.

Эвакуационная колонна из Бердянска уже отправилась в Запорожье.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет в Telegram.

"Эвакуационная колонна из Бердянска отправилась в Запорожье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к 42 автобусам, которые сопровождают машины Красного Креста и ГСЧС, присоединилось много частного транспорта.

"Сегодня ожидаем прибытия рекордного количества мариупольцев", - добавили в горсовете.

Ранее в мэрии города сообщали, что Мариуполь остается закрытым для въезда и очень опасным для выезда на личном транспорте. Также оккупанты категорически не пропускают в город гуманитарные грузы.

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