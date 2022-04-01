Мариуполь остается закрытым для въезда и очень опасным для выезда на личном транспорте.

Мариуполь остается закрытым для въезда и очень опасным для выезда на личном транспорте.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в настоящее время люди садятся в эвакуационные автобусы из Бердянска в Запорожье. Предварительно колонна загружена на 50%.

Андрющенко подчеркнул, что основная проблема снова заключается в том, что оккупанты не пропускают автобусы в Бердянск и "не очень охотно" пропускают людей, чтобы они садились в автобусы из Бердянска.

Он добавил, что утром мариупольцы "почти мирным штурмом" преодолели сопротивление россиян по пропуску людей из города.

Для обратного движения из Запорожья в Бердянск также сформирована колонна, которая уже собирается отправиться в Бердянск.

"Мариуполь. Город остается закрытым для въезда и очень опасным для выезда собственным транспортом. К тому же оккупанты со вчерашнего дня категорически не пропускают в город никакие гуманитарные грузы, даже в малых объемах", - рассказал советник мэра.

По словам Андрющенко, причины таких действий до сих пор остаются непонятными.

"Но и наши прогнозы остаются неутешительными. Мы не видим реального желания россиян и их сателлитов предоставить возможность мариупольцам эвакуироваться на контролируемую Украиной территорию. Работаем", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 31 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что из заблокированного оккупантами Мариуполя удалось вывезти 75 тыс. человек, еще около 100 тыс. нуждаются в немедленной эвакуации.

Кроме того, россияне насильно депортировали в РФ или на оккупированные территорий Донбасса около 45 тыс. мариупольцев.