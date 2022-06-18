По словам Алексея Данилова, у политиков не может быть точных данных о ежедневном количестве убитых и раненных бойцов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал чиновников не разглашать количество убитых и раненных солдат на войне с Россией. По его словам, у политиков не может быть доступа к таким данным.

Соответствующее заявление Данилов сделал в свежем интервью изданию "Лига".

"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, рассказывающим, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте [гибнут]. Кое-кто вообще о 1000 заявил…", — сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, политики не должны разглашать такие данные. У них не может быть доступа к точным цифрам ежедневных потерь. То есть чиновники обладают либо приблизительной, либо неофициальной информацией.

Журналисты поинтересовались у Данилова, могут ли такие действия быть попыткой давления на западных партнеров. На это секретарь СНБО ответил: "Я не знаю, что это. Но нужно отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизнь людей. Если вы партнеры — вы садитесь и разговариваете".

Напомним, ранее руководитель украинской делегации на переговорах с РФ и глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о том, что за сутки на Донбассе гибнут и получают ранения до тысячи солдат. Видимо, на это заявление ссылался Данилов.

Потери Украины на войне с Россией: что известно

1 июня президент Владимир Зеленский заявлял, что ежедневно на фронте гибнут от 60 до 100 украинских военных. Еще около 500 человек получают ранения.

9 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина теряет ежедневно до сотни своих бойцов, а количество раненых может доходить до полутысячи. В тот же день советник главы ОП Михаил Подоляк назвал другую цифру: по его данным, в день гибнет 100-200 украинских защитников.

10 июня советник главы ОПУ Алексей Арестович косвенно подтвердил, что с 24 февраля погибли порядка 10 тысяч украинских защитников.

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