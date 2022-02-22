США обещают дать достойный ответ действиям России.

В администрации президента США рассматривают последние шаги России в отношении Украины как "начало российского вторжения".

Такое заявление в эфире CNN сделал заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Джонатан Файнер использовал термин "вторжение", чтобы описать развертывание российских войск в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Мы думаем, да, это начало вторжения, последнего вторжения России в Украину. И вы уже видите начало нашего ответа на это", - сказал Файнер.

Он добавил, что во вторник Белому дому будет что сказать о дополнительных санкциях в отношении России в ответ на признание "ЛНР" и Д"НР.

"[Это] вопиющий шаг, который они сделали вчера, отойдя от дипломатии и встав на дальнейший путь к войне", - прокомментировал он.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании "ЛДНР" независимыми государствами. Решение ратифицировали обе палаты парламента.

РФ также решила отправить на захваченную часть Донбасса "миротворцев". После террористическая организация "ЛНР" заявила, считающей своей территорией всю Луганскую область Украины. С аналогичным заявлением выступили в "ДНР". Боевики требуют, чтобы Украина отвела войска "добровольно".

В США и Евросоюзе уже осудили действия России. Президент США Джо Байден уже ввел в действие санкции против "ЛДНР".

ЕС также готовит санкционный пакет, который, в частности, содержит предложения по наказанию причастных к незаконному решению признания "ЛДНР" лиц; введению санкций в отношении банков, финансирующих российских военных и другие операции на востоке Украины. Новые санкции ЕС могут затронуть более 300 депутатов Госдумы.

Федеральное правительство Германии в ответ на признание "ЛНР" и "ДНР" остановило процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении пяти российских банков и персональных санкций против трех российских миллиардеров - из числа "друзей Путина".

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