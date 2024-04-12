Враг буквально ровняет города с землей, отметил воин.

Сейчас присутствие российской авиации на передней линии - "это значительная головная боль", потому что вражеские самолеты несут модернизированные управляемые авиабомбы от 500 килограммов.

Точность таких УАБов выше, рассказал Юрий Федоренко - командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, в эфире канала "Киев24".

"...И когда 500 килограммов "приходит" в позицию, так или иначе, если это прямое попадание, то позиция разрушается. Это нужно понимать. Количество этих бомб у противника большое. И поэтому он ровняет города с землей буквально", - заявил комбат.

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По словам Федоренко, решить эту ситуацию может необходимая номенклатура боеприпасов к тем противовоздушным средствам, которые уже находятся на фронте, а также истребители F-16. "...Сбивая два-три самолета на том или ином отрезке, интенсивность применения врагом его авиации снижается в разы", - объяснил воин.

Напомним, в апреле постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза сказал, что с начала года РФ уже ударила по украинской территории 700 УАБами.

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Утром 12 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне на ряде направлений пытались выбить наших воинов с позиций. В частности, горячо было на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлении. На этих направлениях противники осуществляли атаки при поддержке авиации.

Полковник запаса украинской армии Владислав Селезнев предупредил, что наступление России возможно на Купянском направлении и на юге Запорожской области.

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