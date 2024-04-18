Захватчики на Бахмутском направлении используют мало бронетехники, поделился украинский воин.

У российских оккупантов на Бахмутском направлении нет концентрации сил для того, чтобы осуществить большое наступление.

Такой информацией поделился заместитель командира батальона 5 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Алексей Тарасенко в эфире канала "Мы-Украина". По его словам, на Бахмутском направлении противники продолжают давить, используют FPV-дроны, артиллерию и немного бронетехники.

"Сейчас явно нет концентрации, необходимой для большого наступления живой силы и техники, поэтому, то, что мы наблюдаем, - использует по одной БМП (боевой машине пехоты, - Ред.) или по БМП и танку для того, чтобы вклиниться куда-то в слабоконтролируемый участок, где-то в лес высадить несколько человек пехоты и пытаться продвигаться дальше", - поделился воин.

Видео дня

Возможно ли наступление на Киев - сегодня об этом стоит знать

В конце марта президент Владимир Зеленский предупредил, что российские захватчики в конце мая или в июне могут пойти в большое наступление. Украинская сторона уже не раз предупреждала, что власти РФ хотят захватить всю территорию Донбасса, а также взять под контроль всю нашу страну.

Весной военный обозреватель Денис Попович утверждал, что не было предпосылок для того, чтобы говорить о масштабном наступлении противников на Киев. Ранее командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов (позывной "Филя") прогнозировал, что в текущем году РФ не будет атаковать столицу Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: