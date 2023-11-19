Вероятно, Россия посягнет на страны Прибалтики.

Если война в Украине будет заморожена, России хватит шести-десяти лет, чтобы восстановиться и подготовить войска к прямому конфликту с НАТО.

Об этом речь идет в выводах в исследование аналитического центра "Немецкое общество внешней политики" (DGAP). Это исследование основано на информации из источников в военных кругах и разведке Германии.

"Даже после почти двухлетней войны в Украине военный потенциал России выше, чем это представляется сейчас. Наибольшие потери людей и техники понесли сухопутные войска", - отмечают аналитики.

Эксперты уверены, что Москва будет быстро наращивать свои военные мощности, поэтому НАТО имеет 5-9 лет, чтобы также нарастить свой потенциал и предотвратить прямой или опосредованный конфликт. Вероятно, Россия посягнет на страны Прибалтики.

"Окно для возможного российского нападения откроется, как только у России возникнет впечатление, что нападение, например, в Прибалтике, может быть успешным... Время, необходимое России для восстановления своей армии, должно определять темп наращивания военных мощностей НАТО. Блок должен быть способен отразить нападение России самое позднее через десять, а лучше через шесть лет ",- говорится в исследовании.

Замораживание войны в Украине

Власти США допускают вероятность того, что российско-украинская война превратится в замороженный конфликт на десятилетия по примеру ситуации с разделенной Кореей, писали западные СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что официальный Киев не пойдет на сценарий замораживания войны, потому что это все равно приведет к новой войне в будущем.

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