Александр Ходаковский командует батальоном "Восток", который потерпел поражение в Урожайном Донецкой области.

Российский оккупант Александр Ходаковский, возглавляющий батальон "Восток", заявил, что одержать победу над Украиной военным путем невозможно, а потому войну надо заморозить.

"Можем ли мы военным путем свалить Украину? Сейчас и в ближайшей перспективе – нет. Когда я сам себе рассуждаю о нашей победе в этой войне - я не имею в виду, что мы поползем, как и они, вперед, превращая все в бахмуты на своем пути. И легкого занятия городов я не предвижу... Мы войдем в фазу, которая наиболее невыгодна Украине в ее "самостоятельном" состоянии: фазу ни мира, ни войны. На этом этапе мы могли бы оказаться, если бы вместо СВО признали территории и официально взяли бы их под опеку. Но это был бы совершенно другой поворот истории", - написал Ходаковский.

Террорист выразил уверенность, что Россию не сломает внешнее давление.

Видео дня

"Если в России не дать раскачать внутреннюю ситуацию, то при всех наших болезнях живучесть у нас очень высокая. Украина же - это совсем вторая "физика". Что в экономическом, что в политическом отношении - это конструкт, который сам собой выжить не способен", - добавил бывший секретарь Совета безопасности так называемой "ДНР".

Замораживание войны в Украине

Власти США допускают вероятность того, что российско-украинская война превратится в замороженный конфликт на десятилетия по примеру ситуации с разделенной Кореей, писали западные СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что официальный Киев не пойдет на сценарий замораживания войны, потому что это все равно приведет к новой войне в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: