Вашингтон готовится к сценарию, при котором Украина не сможет изгнать захватчиков со своей территории.

Власти США допускают вероятность того, что российско-украинская война превратится в замороженный конфликт на десятилетия по примеру ситуации с разделенной Кореей. Об этом пишет американское издание Politico по итогам бесед с источниками в Вашингтоне.

По данным журналистов, в Белом доме и других властных органах США уже проходили предварительные обсуждения возможных конфигураций линии разграничения, которую Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не должны быть официальными границами.

"Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признавать поражение. Это также становится все более вероятным на фоне растущего в администрации чувства того, что предстоящее украинское контрнаступление не нанесет России смертельный удар", – пишет Politico.

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Отмечается, что замороженный конфликт может стать политически приемлемым долгосрочным результатом для США и других стран-партнеров Украины, поскольку позволит снизить расходы на поддержку Киева. Взамен Украине могут предложить долгосрочные связи с США и НАТО в сфере безопасности.

"Есть школа мысли, которая говорит: "О, украинцы должны иметь [город] Мариуполь и доступ к Азовскому морю". Есть другие, которые менее зациклены на размещении линий, пока Украина в безопасности в будущем", — сказал бывший чиновник администрации, описывая разговоры во властных кругах США.

Издание отмечает, что пока такие обсуждения остаются на ранних стадиях, и официальные лица США ожидают, что война будет оставаться в горячей стадии в течение довольно долгого времени. Соответственно, в настоящее время администрация Байдена намерена предоставлять Украине необходимые оружие и поддержку и далее.

Один из собеседников издание подчеркнул, что для Вашингтона в целом характерно планировать параллельно сразу несколько сценариев развития ситуации.

"Некоторые официальные лица и аналитики США говорят, что одной из грубых моделей может быть война в Корее. Активные боевые действия в этом конфликте завершились перемирием в 1953 году, но даже спустя 70 лет война официально не объявлена ​​оконченной", – пишет издание.

Перспективы окончания войны в Украине

Руководство Украины, в том числе президент Зеленский лично много раз отмечали, что война может закончиться только на условиях полного освобождения всех украинских территорий. В последнее время с этой позицией уже открыто соглашаются на Западе, например, канцлер Германии Олаф Шольц.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которого принято считать гением геополитического анализа, полагают, что в текущем году начнутся реальные мирные переговоры между Украиной и Россией.

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