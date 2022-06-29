Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что никто не знает когда закончится война России против Украины.

Как только Россия прекратит ракетные удары по украинским городам, война в Украине будет остановлена и это можно было бы сделать уже завтра.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Spiegel.

По ее словам, никто не знает когда закончится война России против Украины, этот вопрос остается открытым.

"Это может закончиться завтра, когда президент России прекратит бомбардировки. Мы сделаем все, чтобы Украина оставалась суверенным государством и чтобы вся страна могла жить в мире и свободе", — заявила Бербок.

Заявление РФ о сроках прекращения войны:

28 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том,что война в Украине может закончиться до конца суток, если в Киеве отдадут приказ о сложении оружия и капитулируют.

Война в Украине и позиция Бербок:

В начале мая 2022 года Анналена Бербок посетила Киев. Это была первая поездка члена федерального правительства в украинскую столицу с начала полномасштабной войны в Украине.

19 мая Бербок заявила о том, что развязанная Россией агрессия против Украины бьет по всему миру, в том числе по самым бедным слоям населения.

В конце мая стало известно, за последние девять недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины.

В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Обе партии содержали только небольшие устройства. Первое оружие будет доставлено из Германии в Украину до конца июня.

5 июня 2022 года посол Украины в Германии Андрей Мельник упрекнул министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок в том, что за более чем 100 дней полномасштабной войны она ни разу не встретилась с ним.

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