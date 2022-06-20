Глава МИД Германии Анналена Бербок затронула также тему европейской перспективы Молдовы.

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что Евросоюзу было бы цинично не предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС из-за неспособности преодолеть внутренние вызовы.

Об этом Бербок сказала перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

По ее словам, ЕС всегда прогрессировал в сложных ситуациях, и ему нужно лидерство, чтобы поддержать Украину на этом пути к ЕС вместе с Молдовой.

"На мой взгляд, было бы абсолютно цинично сказать сейчас Украине и Молдове: не могли бы вы постоять за дверью, прежде чем мы решим все наши домашние задания. Мы сейчас находимся в том моменте, когда нужно решать", - сказала Бербок.

Она добавила, что ЕС сейчас стоит перед историческим моментом, и в контексте расширения блока нужно принимать во внимание реальность, а не слепо следовать теории.

"Я убеждена, что сейчас мы несем ответственность не только четко дать понять Украине: вы являетесь частью Европы, мы благодарны вам за защиту европейских ценностей. А мы должны принять ее в наш европейский круг. Логично, что это трудный процесс, но сейчас не следует использовать механический бездумный процесс, а надо использовать этот исторический момент", - сказала Бербок, добавив, что в аналогичной ситуации находится и Молдова.

Напомним, что Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

Владимир Зеленский назвал эту неделю, которая началась, "исторической".

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