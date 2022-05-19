Бербок подчеркнула, что от агрессии РФ страдает не только Украина, но и весь мир.

Развязанная Россией агрессия против Украины бьет по всему миру, в том числе по самым бедным слоям населения.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок перед встречей в Нью-Йорке, посвященной продовольственному кризису, пишет Укринформ.

Она подчеркнула, что война принесла неописуемые страдания миллионам украинцев, а также наносит огромный ущерб далеко за пределами Украины. Незасеянные украинские поля и разрушенные зернохранилища, разбомбленные транспортные пути и заблокированные порты являются причиной того, что мировой рынок не может быть обеспечен срочно необходимым зерном, заявила дипломат.

"В результате российской войны цены на пшеницу, кукурузу и кулинарное масло резко выросли по всему миру. Президент Путин сильнее всего бьет по беднейшим в мире. Он бьет по тем детям, женщинам и мужчинам, которые уже страдают от засухи, климатического кризиса и экономических последствий пандемии COVID-19 и нуждаются в помощи. Россия не только цинично относится к кризису голода на глобальном Юге, она использует голод как оружие, чтобы требовать верности", - заявила глава МИД ФРГ.

По ее словам, Запад выступает против этого своей солидарностью и помогает там, где это нужно.

Кризис экспорта из Украины и угроза голода

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской зерновой ассоциации, Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, однако российское вторжение снизило объем экспорта в шесть раз.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, война в Украине может обречь значительную часть человечества на голод и бедность, невиданные ранее десятилетиями.

В мае стало известно, что Европейская Комиссия запускает комплекс мер "Пути солидарности", чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственные товары.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе заявил, что Европейский Союз поможет Украине экспортировать зерно, которое заблокировано в морских портах российскими оккупантами. По его словам, есть план действий по открытию так называемых зеленых коридоров для Украины.