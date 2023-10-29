Также было уничтожено было по восемь танков и артиллерийских систем.

Вооруженные силы Украины уничтожили еще 660 российских оккупантов и несколько десятков их военной техники.

Как отмечается в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 299 тыс. 80 (+660 за сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 5 тыс. 175 (+8) единиц, боевых бронированных машин – 9 тыс. 758 (+9), артиллерийских систем – 7 тыс. 188 (+8), реактивных систем залпового огня – 834.

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Кроме того, средств противовоздушной обороны было уничтожено 558, самолетов – 320, вертолетов – 324, беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 тыс. 399, крылатых ракет – 1 тыс. 544 (+3).

Также кораблей/катеров было уничтожено 20 единиц, подводных лодок – 1, автомобильной техники и автоцистерн – 9 тыс. 532 (+8) и специальной техники – 1 тыс. 12 (+1). В Генштабе отметили, что данные еще уточняются.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 29 октября, Генштаб заявил, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство российских оккупантов.

Украинские воины отбили десятки вражеских атак по всей линии фронта.

По словам американских аналитиков, ВСУ наступают в сторону Песчановки и зачищают острова дельты Днепра на Херсонщине.

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