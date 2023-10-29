Украинские воины отразили десятки вражеских атак, отметил Генштаб ВСУ.

Продолжается полномасштабная война в Украине против российских захватчиков, за прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений.

Больше всего вражеских атак наши защитники и защитницы отразили на Марьинском направлении - более 20, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в воскресенье, 29 октября, в своей сводке. По его данным, на этом направлении противники тщетно пытались вести штурмовые действия возле Новомихайловки и Марьинки Донецкой области.

Также "горячо" было на Авдеевском направлении, враг тщетно пытался наступать возле Авдеевки, Опытного, Степного, Тоненького, Новокалинового и Керамика Донецкой области - Силы обороны отразили более 15 атак со стороны захватчиков. В Генштабе добавили, что россияне продолжают пытаться взять в кольцо Авдеевку.

Видео дня

На Бахмутском направлении отражены вражеские атаки возле Хромового Донецкой области. Кроме того, противники тщетно пытались восстановить утраченное положение возле Андреевки и Клещиевки. "Здесь наши защитники отразили более 10 атак противника", - подчеркивается в сводке.

На Купянском направлении оккупанты тщетно пытались осуществлять штурмовые действия возле Ивановки и Синьковка Харьковской области - наши воины отразили 5 атак.

"На Шахтерском направлении наши защитники отразили все атаки противника вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел", - отмечается в сводке.

Важные новости Украины - война сегодня продолжается, и это стоит знать

Россияне уже длительное время пытаются прорвать оборону украинских воинов на разных направлениях фронта, но терпят провалы.

27 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ продолжает пытаться захватить весь украинский Донбасс. Украинский лидер подчеркнул, что оккупанты уже несколько раз пытались окружить Авдеевку, но получали "по зубам" и терпели мучительные потери.

Стоит отметить, что РФ с начала полномасштабного вторжения понесла огромные потери на украинской земле. Общие потери врага на 28 октября 2023 года составляют примерно составляют примерно 298 тыс. 420 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: