Украинские военные уничтожают российские позиции и надзорные должности.

Украинские войска удерживают позиции в Крынках на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщают аналитики из Института изучения войны в своем отчете со ссылкой на российских военных блогеров. Указывается, что ВСУ сохраняли неопределенные позиции в Крынках 27 и 28 октября. При этом известный блогер 28 октября заявил, что были бои вблизи Поймы, Пищановки, Подстепного и Крынков.

По словам двух других милблогеров, один с которым связан с Кремлем, украинские войска пытались наступать в направлении Песчановки. Они оценили эти атаки как "безуспешные".

Видео дня

28 октября представитель Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк рассказала, что наши защитники проводят неуказанные боевые операции на различных "подходящих" участках фронта на Херсонском направлении и уничтожают российские позиции и наблюдательные должности на островах дельты реки Днепр.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 28 октября, свидетельствует о том, что оккупационные войска немного продвинулись к востоку от Крынков.

Война в Украине - ситуация на Херсонщине

Накануне в ISW сообщали, что ВСУ продвинулись дальше на юг под Антоновским автодорожным мостом к северу от Алешек. Это 7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр. На левом берегу Днепра якобы действует семь украинских "штурмовых групп".

По словам экспертов, захватчики начали осознавать беспомощность группировки "Днепр" на левом берегу Херсонской области.

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