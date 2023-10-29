Ракетные войска обстреляли район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупатов.

Авиация Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 28 октября, нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, силы ПВО Украины уничтожили 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К". В то же время подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство противника.

Отмечается, что за сутки оккупанты нанесли 7 ракетных и 24 авиационных ударов, совершили 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Кроме того, этой ночью захватчики нанесли очередной удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Наши защитники сбили все дроны.

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Война в Украине - новости с фронта

По данным аналитиков ISW, ВСУ наступают в сторону Песчановки и зачищают острова дельты Днепра на Херсонщине.

В течение суток состоялось 48 боевых столкновений по всей линии фронта. Авдеевское и Марьинское направления сегодня снова самые горячие-Силы обороны Украины отбили здесь более 26 атак противника.

ВСУ с начала войны ликвидировали ориентировочно 298 тыс. 420 человек.

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