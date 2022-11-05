Политолог считает, что Турция могла бы за 15 минут уничтожить Черноморский флот РФ.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в восторге от того, как турецкий президент Эрдоган ведет себя в отношении Путина.

"В очередной раз президент Турции продемонстрировал, кто в этой паре (Путин-Эрдоган) является альфа-самцом, ведь это он обозначил раз и навсегда еще два года назад во время Карабахской войны. Тогда он очень серьезно выступил на стороне своего союзника Азербайджана, а Путин явиться на войну испугался. С тех пор их отношения остановились навсегда. И сейчас Эрдоган дал мастер-класс западным политикам, как надо разговаривать с этим кремлевским уродом. Я думаю, Эрдоган напомнил ему, что Черноморский флот Турции имеет абсолютное превосходство над Черноморским флотом России. Кроме того, Турция ни в чем не уступает, если говорить о так называемых Воздушно-космических войсках", - отметил Пионтковский для "Эспрессо".

Политолог считает, что Турция могла бы скорее уничтожить Черноморский флот РФ, чем США.

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"Я обращаюсь к западным политикам, участникам сегодняшнего совещания Большой семерки, которое два дня продлится в Германии, учитесь у Эрдогана, как общаться с этим мерзавцем. Потому что Эрдоган не колеблется, когда нужно использовать военную силу, как он это показал в Карабахской войне. Предположим, что Путин решил бы стоять на своем и выйти из зерновой сделки, то это бы означало, что не разрешается турецким кораблям везти украинское зерно. Американцы угрожают за полчаса уничтожить черноморский флот РФ, если будет ядерное нападение на Украину, и я им верю. А Эрдоган уничтожил бы российский черноморский флот не за пол часа, а за 15 минут, если бы русские напали на турецкий корабль. И Путин это понимает. Готовность применять силу и политическую волю - вот очень простой рецепт", - подытожил Пионтковский.

Роль Эрдогана в войне в Украине

Турецкий президент Эрдоган уже не раз предлагал стать посредником в украинско-российских переговорах, а также регулярно призывает к дипломатическому завершению войны.

В частности, политик регулярно проводит телефонные разговоры с Путиным по этому вопросу. Во время одного из последних разговоров, который состоялся 7 октября, Эрдоган попытался убедить Путина, что окончание войны в интересах всех сторон.

Турецкий президент, среди прочего, помог провести масштабный обмен пленными между Украиной и РФ. После этого он пообещал продолжать "телефонную дипломатию" с целью завершения войны.