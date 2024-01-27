Мощность завода в Туапсе составляет 12 миллионов тонн в год (240 000 баррелей в сутки).

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод Роснефти на юге России остановил переработку нефти после пожара вследствие попадания беспилотников.

Об этом говорится в сообщении биржи Nasdaq со ссылкой на источники Reuters. Отмечается, этот удар был четвертым по крупному российскому объекту энергетической инфраструктуры за последнюю неделю, включая атаку на терминал по экспорту и переработке топлива в Балтийском море в порту Усть-Луга, который занимается отгрузкой нефтепродуктов.

Мощность завода в Туапсе составляет 12 миллионов тонн в год (240 000 баррелей в сутки). Он производит нафту, мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное топливо и поставляет его в основном в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур. В 2023 году завод переработал 9,378 миллиона тонн сырой нефти, произведя 3,306 млн тонн газойля и 3,123 млн тонн мазута.

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Атака на НПЗ в Туапсе - детали

Пожар, после атаки дронов, охватил ориентированный на экспорт нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе накануне, и впоследствии он был потушен. Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил, что огонь охватил вакуумную установку.

Источники УНИАН подтвердили, что "именно беспилотники Службы безопасности атаковали этот важный для врага объект". Так, после двух мощных взрывов ночью, 25 января, там начался масштабный пожар.

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