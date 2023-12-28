Наиболее вероятным является сценарий позиционной войны, а наименее вероятным - победа Украины до 2025 года.

Эксперты назвали пять наиболее вероятных сценариев развития событий в войне Украины против России на 2024 и 2025 годы. Как говорится в отчете Безопасности Организации GLOBSEC, который анализируют эксперты Defence Express, ни один из сценариев не предумсматривает ни тотальной победы Украины в следующем году, ни ее тотального поражения. При этом каждый сценарий имеет ряд дополнительных условий.

Тотальная дестабилизация: 27,26%

С вероятностью в 27,26% аналитики считают, что агрессия РФ будет расширяться и выйдет за пределы Украины. Можно ожидать разрастания конфликтов и войн на Ближнем Востоке (Израиль-Иран), в Тихоокеанско-Азиатском регионе (Китай-Тайвань), на Балканах (Сербия-Косово).

Параллельно искусственно активизируется миграционный кризис. Возможны диверсии, включая катастрофы техногенного характера в странах Балтии, а также на оккупированной Запорожской АЭС. РФ также будет прилагать усилия к дестабилизации внутренней ситуации в Украине с намерением создать социальное напряжение и разделить общество, а также активно влиять на политические процессы в США и ЕС.

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Учитывая политические процессы на Западе, Украина может столкнуться с ограничением помощи вооружением и финансов до минимально необходимого уровня, а также с торможением реализации гарантий безопасности и внедрения санкций против РФ.

В то же время эксперты отмечают, что украинское общество останется устойчивым к попыткам навязать "мирные переговоры", а в 2024 процесс интеграции Украины в ЕС все же начнется, хотя о каком-либо членстве во время июльского саммита в Вашингтоне речи не будет.

Позиционная война: 31,02%

С наибольшей вероятностью в 31,02% оценен вариант, по которому война примерно в текущем состоянии будет продолжена и в 2024 году. То есть речь идет о позиционной войне и возможности лишь значительными потерями добиться смены линии фронта. Это не значит, что Украина будет только обороняться, в частности возможно проведение наступлений с целью прорыва линии фронта на южном и восточном направлении.

Но аналогичные действия будет реализовывать и РФ, пытаясь доказать беспомощность любой поддержки Запада и навязать очередные "минские переговоры". При этом Кремль также активно будет пытаться дестабилизировать ситуацию по всему миру, а также в Украине, но с меньшими результатами, чем в предыдущем варианте.

При этом поддержка Украины в мире будет оставаться на текущем уровне, но с тенденцией к уменьшению и призывами эффективнее ее использовать. А фактический переход войны на исключительно "позиционный" уровень с отдельными пиками активности также уменьшит внимание к ней в мире и самом украинском обществе.

Замораживание войны: 18,8%

На фоне отсутствия военных успехов Украины, нахождение Путина у власти, а также политические процессы в США приведут к активизации варианта с попыткой навязать мирные переговоры. При этом такое навязывание будет происходить не только со стороны РФ, но и Запада.

Будет предлагаться целый перечень вариантов, включая "корейский" или разделение Германии, при этом с обещанием взять неоккупированную часть в НАТО. Но даже такие переговоры будут зависеть от конкретной ситуации на фронте, и, например, успешные действия ВСУ могут привести к варианту с закреплением границ на уровне до 22 февраля 2022 года, но без оккупированных позже территорий - Крыма и части Донбасса, отмечают эксперты.

Нарастающее преимущество Украины: 18,8%

Как и предыдущий вариант с замораживанием войны за счет переговоров, в 18,8% оценена вероятность сценария, по которому увеличение поддержки со стороны партнеров и развитие отечественного производства вооружения приведет к постепенной деоккупации территории Украины в течение 2024 года, но этот процесс будет продолжаться и в 2025 году.

При этом РФ будет неспособна восстанавливать потери, хотя Путин сможет сохранить власть. И даже при этом сценарии интеграция Украины в НАТО и ЕС будет оставаться в стадии переговоров, потому что в любом случае речь идет о длительной постепенной деоккупации.

Ключевыми факторами этого сценария является увеличение поддержки, включая использование конфискованных активов, стабильная передача значительного количества современного высокотехнологичного вооружения, включая авиацию, в сочетании с новыми методами ведения боевых действий на основе проработанного опыта и высокой выучки бойцов, а также активное массовое применение дронов. И, за счет этого, а также дальнобойных средств поражения и ситуационной осведомленности на значительную глубину фронта противника - успешного ведения маневровой войны.

Победа Украины: 3,76%

С наименьшей вероятностью оценен вариант, при котором Украина получит полную победу, но не в 2024 году, а в сроках до 2025 года. Этот сценарий предусматривает продолжение действенной поддержки Украины, вместе с получением дальнобойного вооружения собственного производства для ударов по глубокому тылу РФ, исключительную прочность общества и экономики с полной мобилизацией обоих.

При этом в РФ будет расти социальное напряжение на фоне огромных потерь, постоянных волн мобилизаций, которые начнут касаться крупных городов. А увеличение количества мобилизованных в РФ будет накладываться на несостоятельность обеспечения аналогичных выплат и "афганский синдром" в обществе. В отдельных регионах будут масштабироваться протестные настроения, в частности, на этнической почве.

Все это заставит Кремль начать постепенный отвод войск с целью удержания лишь отдельных оккупированных территорий. В то же время цивилизованный мир усилит блокаду РФ, а интеграционные процессы Украины в НАТО и ЕС будут ускорены, хотя в такой короткий срок не смогут реализоваться.

Прогнозы войны в 2024 году

Как писали западные СМИ, после неудачного контрнаступления в 2023 году, которое не привело к ожидаемому радикальному изменению баланса сил в войне, 2024 год может стать еще тяжелее для Украины. Отмечается, что интенсивные бои, вероятно, продолжатся в следующем году, но Украина вряд ли сможет начать контрнаступление. Между тем Россия, скорее всего, сосредоточится на удержании территории, которую она уже захватила, в частности на востоке Украины.

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что все делается для того, чтобы следующий год не был похож на текущий в ведении войны.

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