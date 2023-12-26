Главнокомандующий ВСУ заявил, что все делается для того, чтобы следующий год не был похож на текущий в ведении войны.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный убежден, что следующий - 2024-й военный год - будет отличаться от текущего года. Об этом Залужный сказал на брифинге в Киеве.

"2024-й год не просто будет отличаться, а должен отличаться от 2023 года, потому что иначе нас ждет то, о чем я писал в статье (для издания The Economist). Соответственно, мы эти проблемы нашли, и нашли где-то видимо 90% уже решений этих вопросов, которые необходимо обязательно решить для того, чтобы в следующем году действовать более эффективно и самое главное - сохранить людей. Над этим работаем. С нами абсолютно согласились наши партнеры, которые также заинтересовались этим вопросом. И могу вас заверить о том, что следующий военный год будет отличаться от 2023 года. Мы, по крайней мере, все для этого делаем", - подчеркнул Залужный.

В то же время, главнокомандующий констатирует, что российские захватчики не отстают.

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"Вы видите, что происходит, особенно в последние дни у нас идет достаточно мощное противостояние на уровне применения технологий, прежде всего. Но мы не убавляем в этом натиск", - подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил министра обороны Украины Рустема Умерова за поддержку развития всех украинских технологических прорывов, которые были предложены.

"Я думаю, что у нас все получится. Я в этом уверен", - сказал Залужный.

Война в Украине - ситуация на фронте

Украинские войска находятся в северной части Марьинки и подготовили оборонительный рубеж вне города, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

После неудачного контрнаступления в 2023 году, которое не привело к ожидаемому радикальному изменению баланса сил в войне, 2024 год может стать еще тяжелее для Украины. Об этом пишет CNBC, консолидируя мнения западных аналитиков. Отмечается, что интенсивные бои, вероятно, продолжатся в следующем году, но Украина вряд ли сможет начать контрнаступление. Между тем Россия, скорее всего, сосредоточится на удержании территории, которую она уже захватила, в частности на востоке Украины.

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