Главной опасностью для Украины будут проблемы с западной военной поддержкой.

После неудачного контрнаступления в 2023 году, которое не привело к ожидаемому радикальному изменению баланса сил в войне, 2024 год может стать еще тяжелее для Украины. Об этом пишет CNBC, консолидируя мнения западных аналитиков.

Отмечается, что интенсивные бои, вероятно, продолжатся в следующем году, но Украина вряд ли сможет начать контрнаступление. Между тем Россия, скорее всего, сосредоточится на удержании территории, которую она уже захватила, в частности на востоке Украины.

"Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда, если не будет явного победителя, возникнет тупик и, возможно, в будущем возникнет замороженный конфликт. Весы, на мой взгляд, могут сдвинуться, если украинцы не получат поставки, им не будет возвращено финансирование, и они не получат оборудование и людей, в которых они нуждаются. Тогда эта война может склониться в пользу россиян", – отметил бывший заместитель командующего Европейского командования США отставной генерал Стивен Твитти.

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Аналитики отмечают, что западная поддержка Украины в 2024 году под вопросом. А в дальнейшем перспективы для Украины в значительной степени зависят от результата президентских выборов в США.

"Если выборы в США состоятся не в пользу Украины, в сочетании с тем фактом, что ЕС на самом деле не приближается к плану — его производство боеприпасов настолько далеко от того, каким оно должно было быть, чтобы дать Украине надежду выжить и надежду на победу — это не очень веселый прогноз на 2024 год", – говорит аналитик по вопросам обороны Королевского Института Объединенных служб Сэм Крэнни-Эванс.

Бывший посол США в НАТО Курт Волкер более оптимистичен и считает, что в январе Конгресс примет новую программу помощи Украине. Но он подчеркивает необходимость давать Украине больше высокотехнологичного оружия.

"Некоторые вещи должны измениться. Мы должны снять ограничения на оружие, которое мы предоставляем. Мы до сих пор не предоставляем ракеты наибольшей дальности и до сих пор не поставили ни одного западного самолета в Украину. Эти вещи должны произойти. И я думаю, что мы должны попытаться дать украинцам больше технологического преимущества", – отметил он.

Между тем обе стороны – и Россия, и Украина – наращивают собственное военное производство и мобилизуют дополнительные человеческие ресурсы. Эксперты считают это признаком, что ни одна из сторон не намерена идти на переговоры. По крайней мере до тех пор, пока не получит возможность диктовать свои условия с позиции силы.

"Эксперты по вопросам обороны сообщили CNBC, что их базовый сценарий на 2024 год предусматривает продолжение нынешней интенсивности боевых действий, но то же чувство безысходности, когда ни одна из сторон не сможет значительно продвинуться на земле и захватить или вернуть территорию", – резюмирует издание.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью ВСУ нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии. Попадание вызвало мощный взрыв, нехарактерный для примененных ракет. Спикер воздушных сил Юрий Игнат высказал предположение, что на "Новочеркасске", вероятно, находился большой боекомплект.

Между тем по всему фронту продолжаются ожесточенные бои. Как подсчитали в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки на фронте было уничтожено около тысячи российских захватчиков. Также агрессор потерял 22 танка, 37 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем и другую технику.

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