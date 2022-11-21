Олег Жданов отметил, что в Кремле окончательно поняли, что война проиграна.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что в декабре 2022 года в России объявят вторую волну мобилизации, а в начале февраля президент РФ Путин объявит об общей мобилизации страны.

"В декабре они хотят объявить вторую волну мобилизации, а в январе-феврале на федеральном собрании Путин хочет объявить о всеобщей мобилизации страны. Они не могут решить вопросы частичной мобилизации, посмотрим, как у них еще проходит призыв. Скоро наша разведка об этом расскажет: какие трудности, какие проблемы, а может быть все хорошо, может план выполняется или даже перевыполняется и там стоят очереди из призывников военкоматах", - сказал эксперт во время общения со слушателями.

Жданов отметил, что в Кремле и Путин в том числе окончательно поняли, что война проиграна.

"Вопрос ее проигрыша и вопрос окончания - это просто вопрос времени, и вот эти все волны мобилизации - это фактически бессмысленное кровопролитие, которое будет оттягивать конец этой войны. Кремль хочет замазать весь российский народ в этой войне, он хочет придать этой войне статус "народный". Всеобщая мобилизация - это как "вставай, страна огромная". Потом, когда разгром все-таки наступит, нельзя будет сказать, что есть правильные или неправильные россияне, а вся нация воевала, всеобщая была мобилизация. Воевала вся российская нация и уже не важно, кто ты там по этническому признаку: буряк, калмык или якут", - заявил он.

Общая мобилизация в России: что известно

19 ноября аналитики Института изучения войны сообщили, что Россию ждет очередная волна мобилизации, которая в итоге ухудшит общее качество российских войск, которых перебрасывают на фронт в Украину.

В Офисе президента объяснили, зачем России может понадобиться всеобщая мобилизация. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что власть РФ находится в состоянии аффекта.

Военный эксперт Денис Попович считает, что в январе в России начнется всеобщая мобилизация. По его словам, россиянам до сих пор приходят повестки.