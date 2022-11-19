Михаил Подоляк отметил, что Москва проигрывает все свои захватнические войны.

Российская власть находится в состоянии аффекта. Их планы рухнули, и они не знают, как объяснить свои неудачи.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия – это малоинтеллектуальная страна.

"Они находятся в состоянии аффекта, ведь они за три дня собирались закончить эту войну и у них был один план, который был нереальный - зайти в Киев и повесить здесь флаг Российской Федерации и соответственно сказать, что смотрите мы можем делать все что угодно. Или даже план скорее был такой пятидневной войны. Помните в 2008 году была пятидневная августовская война в Грузии. Вот Россия примерно так живет. Это малоинтеллектуальная страна, которая абсолютно точно не знала Украину. Абсолютно точно не понимала, как будет развиваться война и абсолютно точно сегодня не готова предпринимать те или иные шаги, которые могли бы улучшить их позицию", - рассказал Подоляк в эфире телеканала Freedom.

При это он указал, что Россия проигрывает все свои захватнические войны.

"Конечно же, она их проигрывает в силу недостатка интеллекта как такового, в том числе военного интеллекта. Они не понимают, что происходит сегодня на поле боя. Они не понимают, как реагировать на военные вызовы. Они не понимают, как реагировать на то, что Украина в любом случае не реагирует на их ракетные удары. Да, у нас тяжелая ситуация с точки зрения энергетики, но мы ведь с точки зрения общественности не реагируем на эту попытку России принудить нас к ультимативному выполнению их требований. Они не понимают, как реагировать на эффективное продвижение вперед нашей армии. Они пытаются укрепиться в оборонительных эшелонах, но это очень странно выглядит, потому что они, например, до освобождения Херсона тоже там выстраивали какие-то линии обороны, но очень быстро все это проиграли. Точно так же, как и в Харьковской области, в Киевской области и так далее", - объяснил советник главы ОПУ.

Он указал, что Россия не эффективна с военной точки. В Кремле пытаются как-то исправить свое положение, переводя экономику на военные рельсы.

"У них нечего переводить. У них нет экономики. У них только сырье, которое они продавали так или иначе используя его, как оружие, например, на европейском рынке газ и нефть. У них нет понимания, что делать. Они просто мобилизуют дополнительное количество живой силы для того, чтобы просто насытить эшелоны обороны без автоматов, без амуниции, без подготовки и так далее", - подытожил Подоляк.

Всеобщая мобилизация в России - что известно

19 ноября аналитики Института изучения войны сообщили, что Россию ждет очередная волна мобилизации, которая в итоге ухудшит общее качество российских войск, которых перебрасывают на фронт в Украину.

В свою очередь военный эксперт Денис Попович считает, что в январе в России начнется всеобщая мобилизация. При этом он указал, что до сих пор россиянам приходят повестки, после завершения частичой мобилизации.

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