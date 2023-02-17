По его мнению, РФ может только возобновить производство советской техники по старым технологиям, но и это займет много времени.

Российская Федерация может встать на военные рельсы, но для этого понадобится не меньше года-двух.

"С учетом санкций, если не брать западные технологии, то восстановить советские технологии по производству вооружения Россия сможет где-то через год или два. Но при условии, что завтра прекращается огонь, никто ни в кого не стреляет, и с этого момента Россия всю мобилизацию бросает на подъем и модернизацию своего ВПК и перевод его на военные рельсы" - объяснил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, таким образом Россия могла бы возобновить производство советской техники по старым технологиям. Модернизировать вооружение у них не получится, так как нет необходимых разработок.

"Чтобы модернизировать те же Т-72 в версию Б3... в них стоит французских прицел, а не российский. Там также другая электроника - радиостанции там могут стоять турецкие или китайские. Китай может еще продаст радиостанции для танков РФ, но другие страны - вряд ли", - отметил эксперт.

Он напомнил о скандале, который возник из-за обнаружения американских чипов в российских дронов. В связи с этим, Россия останется без новых технологий.

По мнению Жданова, полностью перевести свою экономику на военные рельсы РФ не сможет - максимум около 50%. Это объясняется тем, что 140-миллионное население также надо снабжать продуктами питания, бытовой техникой и одеждой.

Потери России в войне

По последним данным Генштаба, с начала войны Россия потеряла почти 3,3 тыс. танков; 6,5 тыс. БМП; 2,3 тыс. артсистем; 467 РСЗО, почти по 300 самолетом и вертолетов.

По словам эксперта Романа Свитана, украинские войска уничтожают в 2-3 раза больше военной техники России чем оккупанты на заводах успевают восстанавливать. Он отметил также, что Россия потеряла на войне в Украине почти четверть своих самолетов.

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