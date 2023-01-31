По его словам, имеющаяся промышленная база РФ не позволяет оперативно восстанавливать потери на поле боя.

Россия с начала полномасштабной войны потеряла 293 самолета, что составляет около 25% всего имеющегося парка. Несмотря на это противник сохраняет достаточно высокий авиационный потенциал.

"Если опираться на цифры Генштаба ВСУ, враг за более чем 11 месяцев потерял сейчас 293 самолета. Это довольно существенное количество, которое составляет около 25% всего имеющегося парка", - отметил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.

По его оценке, вся имеющаяся промышленная база России не позволяет оперативно восстанавливать потери на поле боя. Сейчас агрессор держится на созданных запасах.

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"Эта ситуация осложняется тем, что были введены санкции в технологической сфере и по ряду направлений Россия теряет возможности модернизировать и изготавливать новые самолеты. Сейчас все держится на созданных запасах. В целом противник сохраняет достаточно высокий авиационный потенциал, но, если мы получим современное западное вооружение, то преимущество противника будет нивелировано", - подытожил Рябых.

Потери России в войне

Как ранее сообщал УНИАН, за сутки ВСУ уничтожили 850 оккупантов, и теперь общие потери России в Украине составляют более 127 тысяч захватчиков.

Кроме того, от начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали: вражеских танков - 3201 единица, средств ПВО - 221, самолет - 293, вертолетов - 284, кораблей/катеров - 18 единиц, БМП - 6378 единиц.

По словам эксперта Романа Свитана, украинские войска уничтожают в 2-3 раза больше военной техники России чем оккупанты на заводах успевают восстанавливать.

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