Группировка стала бы проблемой в качестве "ударного кулака" со стороны Беларуси.

Новообразованный Третий армейский корпус РФ мог бы представлять угрозу, как целостная группировка, наступающая со стороны Беларуси. А вот отправка подразделения на восток и юг не даст никаких результатов.

Таким мнением поделился директор военных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Николай Сунгуровский в интервью на "Радио НВ".

"То, что его пытаются перебросить частично на восток и частично на юг, говорит о том, что никакого успеха от этого не будет. Определенный успех был бы тогда, если бы его использовали в качестве ударного кулака, то есть в целом. [...] Я ожидал, что его перебросят в Беларусь. Если бы его туда перебросили, это была бы действительно угроза", — заявил Сунгуровский.

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По словам эксперта, Третий армейский корпус начали формировать еще в июне. Однако его комплектование проходило не слишком быстро и без особых успехов. При этом Сунгуровский не обладает информацией о составе и состоянии группировки.

Напомним, в четверг, 27 августа, расследователи из Conflict Intelligence Team сообщили о переброске Третьего армейского корпуса в Украину или как минимум его боеготовой части. По данным CIT, группировка "относительно хорошо укомплектована техникой, однако добровольцы не отличаются боевым духом, дисциплиной и стремлением овладеть выданной им новой техникой".

В американском Институте изучения войны считают, что корпус перебросят на Донецкое и Херсонское направления для восстановления наступательного потенциала оккупантов.

Советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что группировка существенно не повлияет на фронтовую ситуацию. А военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил сомнения насчет укомплектованности подразделения техникой.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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