По его словам, россияне концентрируют свои силы на Донецкой дуге.

Военный эксперт Денис Попович считает, что российские оккупанты и дальше будут пытаться полностью захватить Донбасс.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо". По словам эксперта, сейчас интервенты концентрируют свои силы на Донецкой дуге - это Бахмут, Авдеевка, Марьинка.

"Противник и дальше будет пытаться захватить полностью Донетчину, они и дальше будут атаковать Бахмут. Враг будет пытаться наступать еще и на Луганщине. Они не скрывают, что хотят отыграть позиции, которые они потеряли в результате контрнаступления ВСУ и атаковать Купянск. Для этого они концентрируют мобилизованных, кадровую российскую армию, которую перебросили с правобережья Херсонщины", - пояснил Попович.

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Он добавил, что ВСУ будут атаковать противника на Луганщине, в направлении Сватово-Кременная. Как напомнил эксперт, сейчас украинские защитники имеют там успехи, в частности, вокруг Кременной.

"На Мелитопольском направлении видим уничтожение объектов расположения российских позиций, уничтожение складов с боекомплектом РФ, казарм. Мы пытаемся установить контроль и устанавливаем его. Можно предсказать, где именно противоборствующие стороны будут прилагать максимум усилий, чтобы продолжить кампанию в ближайшие месяцы", - сказал Попович.

Ситуация на Донбассе

Тяжелые бои вокруг Бахмута продолжаются с августа. ВСУ успешно удерживают позиции и отражают атаки россиян.

В ISW считают, что российская армия может начать наступление на западе Донецкой области с целью захватить всю ее территорию.

14 декабря стало известно, что оккупанты ведут подготовку к "обороне" Луганска. Для этого враг планирует использовать неэффективные бетонные конструкции.

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