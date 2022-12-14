Сергей Череватый отметил, что наши военные инженеры одни из лучших в Европе.

Жители Луганска распространили в Сети информацию о подготовке к "обороне" города: для этого враг планирует использовать неэффективные бетонные конструкции.

Спикер Восточной группировки ВС Украины Сергей Череватый заявил, что никакие "зубы дракона" не смогут остановить украинские силы.

"Это четкий маркер того, насколько оккупанты боятся прорыва и более, что у них очень большой страх вызывает уже командующий фронтом Александр Сырский. Они уже сейчас страхуются, они строят оборону. Когда у нас будет достаточно подготовленных войск, не уставших от боев, когда у нас будет достаточно огневой силы, никакие зубы дракона не остановят нашу армию", - сказал Череватый.

Он отметил, что наши военные инженеры одни из лучших в Европе.

"Они способны преодолеть любые препятствия инженерного типа, а тем более когда перед этим по врагу будет нанесен массовый удар. Поэтому я не думаю, что это их спасет", - сказал военный.

Ситуация на Луганщине: что известно

К середине ноября ВСУ уже освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отмечал, что оккупанты стянули в направлении Кременской и Сватово тысячи мобилизованных резервистов. Он надеется, что подразделения Сил обороны в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году – деоккупировать всю территорию Луганской области. Гайдай также отметил, что оккупанты стянули на Кременское и Сватовское направления тысячи мобилизованных резервистов.