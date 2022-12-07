В частности, Шойгу склонял Лукашенко к полной передачи войск Беларуси под руководство ВС РФ.

Встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с Александром Лукашенко в Минске была посвящена двум вопросам.

Как рассказал военный эксперт Роман Свитан, скорее всего, разговор касалася размещенных в Беларуси российских "Искандеров".

По мнению Свитана, Лукашенко ответил Шойгу отрицательно: "Шойгу летал как минимум по двум вопросам. Первое – ему надо была команда (разрешение) работать "Искандерами" со стороны Беларуси. Мы не видели ни одного пуска "Искандеров", которые расположены вдоль всей границы Украины и Беларуси. Лукашенко на это добра не дал. На сегодня мы не видели ни одного пуска "Искандеров".

Также Свитан считает, что Шойгу склонял Лукашенко к полной передачи войск Беларуси под руководство ВС РФ.

"Этот 15-тысячный корпус россияне хотят забрать у Лукашенко и перебросить на южный фронт. Но команду пока можеть дать только Лукашенко", - ответил эксперт.

Еще один вариант – это политическое поглощение Беларуси Россией: "Есть еще один вариант – это больше политическая задача по поглощению Беларуси, ее аннексии в качестве республики. Не союзного государства".

Шойгу посетил Беларусь 3 декабря. Официальным поводом визита российского министра стало подписание правок к Соглашению о совместном обеспечении региональной безопасности.

Беларусь помогает России в войне против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко дал Путину территорию республики в пользование русской армии. Именно оттуда российские танки прорывали украинскую границу 24 февраля.

Из Беларуси летят российские ракеты.

По мнению западных аналитиков, пока Беларусь занимается отвлечением украинских сил от сосредоточения на горячих участках фронта. Но ВСУ готовятся в случае вторжения беларусской армии.

Режим Лукашенко также помогает оккупантам ремонтировать разбитую технику, перебрасывать технику в Украину и др.

Минск среди прочего действует против Украины и на международном уровне. 13 сентября режим Лукашенко не поддержал осуждение попытки Путина аннексировать украинские регионы.

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